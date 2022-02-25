«Барселона» выбила «Наполи» из Лиги Европы
«Барселона» в ответном матче плей-офф Лиги Европы выбила из турнира «Наполи».
Каталонцы забили четыре мяча сопернику в Италии. Два голевых паса оформил Траоре. Забивали Пике, Альба, Де Йонг и Обамеянг.
«Наполи» ответил сопернику лишь двумя голами.
Лига Европы. Плей-офф:
«Наполи» – «Барселона» 2:4. Первый матч: 1:3
Голы: Инсинье, 23, Политано, 87 – Альба, 8, Де Йонг, 13, Пике, 45, Обамеянг, 59
«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Демме (Политано, 46), Зелиньски (Мертенс, 74), Фабиан Руис (Унас, 74), Элмаз, Инсинье (Петанья, 82), Осимхен (Гулям, 74).
«Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Араухо, Альба, Бускетс (Гави, 62), де Йонг, Педри (Нико Гонсалес, 75), Обамеянг (де Йонг, 75), Траоре (Дембеле, 74), Ферран Торрес (Пуч, 82).
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