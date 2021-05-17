«Барселона» неожиданно уступила «Сельте» и попрощалась с титулом чемпиона
«Барселона» выиграла женскую Лигу чемпионов
«Каталонцы» еще в первом тайме забили четыре мяча
17 мая 08:10
Фото: twitter.com/FCBfemeni
«Барселона» стала победителем женской Лиги чемпионов.
В финальном матче каталонцы разгромили «Челси». Все четыре мяча «Барса» забила в первом тайме и довела матча до победы.
«Барселона» выиграла первый титул ЛЧ в истории. Также это первый титул для испанских команд.
Более того, «Барселона» стала первым клубом, где ЛЧ выигрывала мужская и женская команды.
А вот мужская команда уже потеряла шансы на победу в Ла Лиге.
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