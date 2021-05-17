«Барселона» выиграла женскую Лигу чемпионов

«Каталонцы» еще в первом тайме забили четыре мяча

Фото: twitter.com/FCBfemeni

«Барселона» стала победителем женской Лиги чемпионов.

В финальном матче каталонцы разгромили «Челси». Все четыре мяча «Барса» забила в первом тайме и довела матча до победы.

«Барселона» выиграла первый титул ЛЧ в истории. Также это первый титул для испанских команд.

Более того, «Барселона» стала первым клубом, где ЛЧ выигрывала мужская и женская команды.

А вот мужская команда уже потеряла шансы на победу в Ла Лиге.