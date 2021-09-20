«Барселона» выплатит Куману солидную компенсацию, если решит с ним расстаться

Контракт голландца истекает следующим летом

Рональд Куман / фото - Marca

После разгромного поражения «Барселоны» от «Баварии» (0:3) в матче группового этапа ЛЧ в СМИ вновь начали появляться слухи о возможной отставке главного тренера «блаугранас» Рональда Кумана.

Летом в руководстве каталонского клуба заверяли, что целиком и полностью поддерживают специалиста, но неудачный старт сезона может все изменить.

Если «сине-гранатовые» решат расстаться с Куманом, то им придется выплатить голландцу 6 миллионов евро, сообщает AS. Также каталонцы будут обязаны заплатить эту сумму тренеру, если не продлят с ним контракт, истекающий летом 2022 года.

Это связано с тем, что в прошлом году наставнику пришлось из своего кармана выплатить неустойку голландской футбольной федерации, чтобы уйти из сборной Нидерландов в «Барсу».

Напомним, ранее Куман нашел позитив в разгромном поражении от «Баварии».