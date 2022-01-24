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«Барселона» вырвала победу над «Алавесом» на 87-й минуте
Решающим стал гол Де Йонга
07:43
Фото: Getty Images
В матче 22-го тура чемпионата Испании «Барселона» на выезде обыграла «Алавес».
Единственным мячом во встрече стал гол Френки де Йонга на 87-й минуте, который принес каталонской команде победу.
«Барселона» поднялась на 5-е место в турнирной таблице Примеры и уже отстает от «Атлетико» лишь на 1 очко. До первого «Реала» – 15 баллов.
Примера, 22-й тур
«Алавес» – «Барселона» 0:1
Гол: Де Йонг, 87
«Алавес»: Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Хави Лопес, Риоха (Мендес, 90), Джейсон, Пере Понс (де ла Фуэнте, 72), Эскаланте, Пина (Мойя, 88), Хоселу.
«Барселона»: тер Стеген, Дест, Пике, Араухо, Альба, де Йонг, Бускетс, Педри (Лангле, 90), Ферран Торрес, де Йонг (Жуджла, 84), Эззальзули (Нико Гонсалес, 71).
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