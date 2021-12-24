«Барселона» выставила защитника на трансфер, но не получила никаких предложений, кроме аренд

«Блаугранас» рассчитывают продать футболиста

Сержиньо Дест / фото - FC Barcelona

«Барселона» в зимнее трансферное окно хочет продать правого защитника Сержиньо Деста, сообщает Diario Sport.

Но пока что ни один клуб не выявил желания приобрести американского латераля.

Только мюнхенская «Бавария» направила каталонцам запрос. Но они не готовы покупать игрока сейчас. Немцы несколько недель назад поинтересовались, готовы ли «сине-гранатовые» отдать футболиста в аренду зимой или продать летом. Каталонцы пока что не ответили на это предложение, и переговоры не состоялись.

Ранее «Барселона» подписала на позицию Деста клубную легенду – в команду вернулся опытный ветеран Дани Алвес.

В текущей кампании Дест чаще выступал на позиции правого форварда, чем в защите. В 16-ти матчах нового сезона американец оформил три ассиста.

Напомним, «Севилья» может лишить «Барселону» усиления и перехватить у нее звездного форварда.