«Барселона» за последние 5 лет потеряла внушительную сумму из-за увольнений тренеров

Каталонцы сменили уже четырех наставников за 5 лет

фото - The Guardian

«Барселона» уволила Рональда Кумана, чтобы назначить Хави на пост главного тренера.

Голландец должен получить от каталонцев 12 миллионов евро выходного пособия. Это уже третье увольнение тренеров в стане «блаугранас» за последние пять лет.

До этого длительное время специалисты покидали «сине-гранатовых» только по окончанию контрактов: Франк Райкард и Хосеп Гвардиола провели у руля «Барселоны» по 5 лет, а Луис Энрике и Тата Мартино – 3 и 1 год соответственно.

Только Тито Виланова досрочно ушел с поста из-за тяжелой болезни, из-за которой он умер год спустя.

Но после вышеназванных тренеров каталонцы перестали доверять коучам, увольняя их раз за разом.

В 2020-м году был отправлен в отставку Эрнесто Вальверде, выиграв для клуба два титула Примеры. «Блаугранас» заплатили ему 11 миллионов неустойки.

После чего последовало увольнение Кике Сетьена, который не провел в клубе и полугода. Боссы «сине-гранатовых» не простили испанцу унижение на «Камп Ноу» от «Баварии» со счетом 2:8.

«Барселона» до сих пор должна специалисту 4 миллиона евро.

Как подсчитало издание AS, в общей сложности, на выходные пособия для тренеров каталонцы потратили около 33 миллионов евро.

Напомним, Лапорта анонсировал три трансфера для «Барселоны» этой зимой.