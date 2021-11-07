«Барселона» за последние 5 лет потеряла внушительную сумму из-за увольнений тренеров
«Барселона» уволила Рональда Кумана, чтобы назначить Хави на пост главного тренера.
Голландец должен получить от каталонцев 12 миллионов евро выходного пособия. Это уже третье увольнение тренеров в стане «блаугранас» за последние пять лет.
До этого длительное время специалисты покидали «сине-гранатовых» только по окончанию контрактов: Франк Райкард и Хосеп Гвардиола провели у руля «Барселоны» по 5 лет, а Луис Энрике и Тата Мартино – 3 и 1 год соответственно.
Только Тито Виланова досрочно ушел с поста из-за тяжелой болезни, из-за которой он умер год спустя.
Но после вышеназванных тренеров каталонцы перестали доверять коучам, увольняя их раз за разом.
В 2020-м году был отправлен в отставку Эрнесто Вальверде, выиграв для клуба два титула Примеры. «Блаугранас» заплатили ему 11 миллионов неустойки.
После чего последовало увольнение Кике Сетьена, который не провел в клубе и полугода. Боссы «сине-гранатовых» не простили испанцу унижение на «Камп Ноу» от «Баварии» со счетом 2:8.
«Барселона» до сих пор должна специалисту 4 миллиона евро.
Как подсчитало издание AS, в общей сложности, на выходные пособия для тренеров каталонцы потратили около 33 миллионов евро.
Напомним, Лапорта анонсировал три трансфера для «Барселоны» этой зимой.
Комментарии 0