«Барселона» заинтересовалась форвардом «Севильи»

У каталонцев уже есть четыре номинальных нападающих

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«Барселона» заинтересована в нападающем «Севильи» Люке де Йонге.

Каталонцы хотят усилить линию атаки. Голландец хорошо знаком главному тренеру Рональду Куману.

Несмотря на то, что у «Барсы» уже есть четыре номинальных нападающих, фактурных и мощных форвардов у нее нет. Де Йонг может стать одним их них.

Нидерландец играет в «Севилье» уже третий год. Правда, на его счету лишь 10 голов в Ла Лиге за два сезона.

Накануне, «Барселона» потеряла очки в игре с «Атлетиком».