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«Барселона» заинтересовалась форвардом «Севильи»
У каталонцев уже есть четыре номинальных нападающих
13:37
Фото: AFP
«Барселона» заинтересована в нападающем «Севильи» Люке де Йонге.
Каталонцы хотят усилить линию атаки. Голландец хорошо знаком главному тренеру Рональду Куману.
Несмотря на то, что у «Барсы» уже есть четыре номинальных нападающих, фактурных и мощных форвардов у нее нет. Де Йонг может стать одним их них.
Нидерландец играет в «Севилье» уже третий год. Правда, на его счету лишь 10 голов в Ла Лиге за два сезона.
Накануне, «Барселона» потеряла очки в игре с «Атлетиком».
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