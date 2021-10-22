«Барселона» заинтересована в нападающем «Аякса»

Бразилец проводит результативный старт сезона

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Нападающий «Аякса» Антони может стать игроком «Барселоны».

Каталонцы следят за успехами голландского клуба на старте сезона, сообщает AS. Антони – один из лидеров команды.

Только в Лиге чемпионов за три матча он забил один мяч и сделал три ассиста. В чемпионате на его счету два мяча в шести встречах.

Его контракт с «Аяксом» рассчитан до 2025-го года и подписать его будет непросто. За ним также следит «Манчестер Сити».

В «Аяксе» он проводит второй год.