«Барселона» может заменить Кумана тренером «Атлетика»
«Барселона» заинтересована в нападающем «Аякса»
Бразилец проводит результативный старт сезона
13:05
Фото: BBC
Нападающий «Аякса» Антони может стать игроком «Барселоны».
Каталонцы следят за успехами голландского клуба на старте сезона, сообщает AS. Антони – один из лидеров команды.
Только в Лиге чемпионов за три матча он забил один мяч и сделал три ассиста. В чемпионате на его счету два мяча в шести встречах.
Его контракт с «Аяксом» рассчитан до 2025-го года и подписать его будет непросто. За ним также следит «Манчестер Сити».
В «Аяксе» он проводит второй год.
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