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«Барселона» заинтересована в услугах игрока «Хетафе»

Каталонцы находятся в поисках полузащитника
Футбол Примерa (Испания)
18:58
«Барселона» заинтересована в услугах игрока «Хетафе»
Мауро Арамбарри / Фото - unitedinfocus
«Барселона» намерена усилиться высококлассным полузащитником в это трансферное окно.

На радары каталонского клуба попал хавбек «Хетафе» Мауро Арамбарри. Об этом сообщает As.

Боссы «блаугранас» сделали запрос о возможном трансфере 25-летнего игрока.

Однако для перехода Арамбарри «Барселоне» нужно отпустить кого-то из своих футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

«Хетафе» продаст Мауро только за 25 миллионов евро – эта сумма прописана в его контракте в качестве отступных.

Ранее сообщалось, что боссы «Барселоны» хочет сохранить в клубе атакующего хавбека Филиппе Коутиньо и даже предложило ему взять себе 10 номер, который до этого принадлежал Лионелю Месси.
Владимир Кириченко
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Теги

Барселона (футбол) Хетафе

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