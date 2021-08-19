«Барселона» может провернуть трансферы Обамеянга и Ляказетта
«Барселона» заинтересована в услугах игрока «Хетафе»
Каталонцы находятся в поисках полузащитника
18:58
Мауро Арамбарри / Фото - unitedinfocus«Барселона» намерена усилиться высококлассным полузащитником в это трансферное окно.
На радары каталонского клуба попал хавбек «Хетафе» Мауро Арамбарри. Об этом сообщает As.
Боссы «блаугранас» сделали запрос о возможном трансфере 25-летнего игрока.
Однако для перехода Арамбарри «Барселоне» нужно отпустить кого-то из своих футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
«Хетафе» продаст Мауро только за 25 миллионов евро – эта сумма прописана в его контракте в качестве отступных.
Ранее сообщалось, что боссы «Барселоны» хочет сохранить в клубе атакующего хавбека Филиппе Коутиньо и даже предложило ему взять себе 10 номер, который до этого принадлежал Лионелю Месси.
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