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«Барселона» заинтересована в услугах защитника менхенгладбахской «Боруссии»
28-летний немец летом станет свободным агентом
17 февраля 18:31
Маттиас Гинтер / Фото - Twitter«Барселоне» проявляет интерес к центральному защитнику менхенгладбахской «Боруссии» Маттиасу Гинтеру.
Как сообщает Bild, 28-летний немец входит в список потенциальных новичков каталонского клуба на летнее трансферное окно.
Гинтер покинет «Боруссию» летом на правах свободного агента, и это очень нравится «Барселоне», которая сконцентрирована на подписании свободных агентов.
В текущем сезоне немец сыграл за «Гладбах» 19 матчей в Бундеслиге.
Ранее сообщалось, что Гинтер близок к переходу в «Баварию».
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