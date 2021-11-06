«Барселона» зимой прекратит аренду креатуры Кумана

Футболист абсолютно не вписывается в привычный стиль игры каталонской команды

Люк Де Йонг / фото - FC Barcelona

Этой зимой «Барселона» планирует расстаться с голландским нападающим Люком Де Йонгом, сообщает Sport.es.

Игрока привел в команду лично экс-тренер Рональд Куман, но с отставкой наставника форвард оказался больше не нужен «сине-гранатовым».

Высокий нападающий не играет в тот футбол, который является характерным для «блаугранас», и который Хави будет ставить по приходу в клуб. Новый тренерский штаб даже не рассматривает его как возможную опцию для стартового состава.

Игрок был арендован у «Севильи» на один год, но в ближайшее трансферное окно он скорее всего отправиться обратно.

В текущем сезоне на счету Де Йонга лишь один гол в десяти матчах за «Барселону».

У Хави есть другие планы на атакующую линию команды, которые он уже озвучил руководству.