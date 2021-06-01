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«Барселоне» интересен защитник «Севильи»

Кунде может оказаться в столице Каталонии
Футбол Примерa (Испания)
07:24
«Барселоне» интересен защитник «Севильи»
Фото: AS

«Барселона» заинтересована в защитнике «Севильи» Жюле Кунде.

Каталонцы рассматривают усиление линии защиты, сообщает Mundo Deportivo. Команда уже подписала Эрика Гарсию, но все еще ищет еще одного футболиста.

Сложность в трансфере Кунде является то, что в контракте прописана сумма отступных в 75 миллионов евро. Накануне, сам игрок заявил, что хочет сменить клуб.

Жюль поедет со сборной Франции на Евро-2020. Он попал в состав.

На счету 22-летнего игрока 34 матча в минувшем сезоне и два гола.

Андрей Усмонов
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Теги

Севилья Барселона (футбол)

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