«Барселоне» интересен защитник «Севильи»

Кунде может оказаться в столице Каталонии

Фото: AS

«Барселона» заинтересована в защитнике «Севильи» Жюле Кунде.

Каталонцы рассматривают усиление линии защиты, сообщает Mundo Deportivo. Команда уже подписала Эрика Гарсию, но все еще ищет еще одного футболиста.

Сложность в трансфере Кунде является то, что в контракте прописана сумма отступных в 75 миллионов евро. Накануне, сам игрок заявил, что хочет сменить клуб.

Жюль поедет со сборной Франции на Евро-2020. Он попал в состав.

На счету 22-летнего игрока 34 матча в минувшем сезоне и два гола.