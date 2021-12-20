«Барселона» подпишет контракт на 1,5 лет с лучшим бомбардиром в истории ПСЖ
«Барселоне» предложили купить одноклубника Тайсона, которым интересуется «Шахтер»
«Горняки» контактировали с представителями игрока
17:31
Юри Алберто / фото - FootballTransfers
Каталонской «Барселоне» предложили нападающего «Интернасьоналя» Юри Алберто, сообщает Mundo Deportivo.
«Блаугранас» находятся в поисках игроков в атакующую линию команды на фоне завершения карьеры Серхио Агуэро и эпидемии травм форвардов команды.
«Сине-гранатовым» предложили подписать 20-летнего футболиста, с которым уже контактировали такие гранды как «Милан» и «Арсенал».
Также ранее с представителями футболиста контактировал донецкий «Шахтер».
«Интернасьональ» планирует выручить за футболиста около 15 миллионов евро.
Напомним, «Барселона» подпишет полуторалетний контракт с лучшим бомбардиром в истории ПСЖ.
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