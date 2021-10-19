Загнавший «Барселону» в долги Бартомеу заявил, что проделал отличную работу
Бартомеу назвал провальные трансферы «Барселоны»
Экс-президент каталонского клуба признал свои ошибки
08:25
Хосеп Бартомеу / фото - dailysabah.com
Бывший президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу высказался о трансферах клуба во время своего правления.
По словам функционера, подписания полузащитников Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле стали провальными.
Бартомеу цитирует ресурс AS:
«Некоторые из тех футболистов, что мы купили за большие деньги, не оправдали ожиданий, но в футболе такое случается. Когда этих двоих подписали, все рукоплескали.
Коутиньо пришел, потому что Иньеста уходил. Он был лучшим игроком АПЛ. Дембеле пришел из-за ухода Неймара».
Хосеп Бартомеу прокомментировал обвинения в свой адрес в плохом управлении клубом от нынешних боссов «блаугранас».
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