Капитан «Ингульца»: «Могли выжать больше в игре с «Шахтером»
Бартулович – о матче с «Зарей»: «Нам некуда отступать и нужно в каждой игре набирать очки»
«Ингульцу» предстоит непростое испытание
Фото: пресс-служба Ингульца
Капитан «Ингульца» Младен Бартулович высказался о предстоящем матче УПЛ с «Зарей»:
Сейчас мы уже готовимся на следующий матч с «Зарей». Настраиваемся на этот поединок. Понимаем, что нам уже отступать некуда и нужно в каждой игре постараться набрать очки. Также и в игре с «Зарей» будем делать все для этого. Мы понимаем, что на выезде очень сложно играть против «Зари». У луганчан очень квалифицированная команда с хорошими исполнителями. Постараемся дать бой «Заре».
Напомним, что в 16-м туре чемпионата Украины «Ингулец» уступил «Шахтеру», а «Заря» обыграла «Александрию».