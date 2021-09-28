Тренер «Черноморца»: «У ребят юношеская психология, ее нужно менять»
Бартулович: «Очком на выезде с «Черноморцем» можем быть довольными»
«Ингулец» спас ничью в матче с одесситами
28 сентября 07:45
Младен Бартулович / Фото: Футбол 24
Полузащитник «Ингульца» Младен Бартулович прокомментировал ничью с «Черноморцем» (1:1) в матче 10-го тура УПЛ.
«Был открытый футбол с обеих сторон. Много моментов у обеих ворот. Забили по одному голу – могли больше и мы, и «Черноморец». Наверное, закономерный результат.
Конечно, мы бьемся до конца в каждой игре. Всегда задача – выигрывать. Сегодня добыли очко на выезде. Можно быть довольными».
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