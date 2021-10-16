Батикль: «Я ощущаю гнев и недоумение»

Жераль Батикль / фото - getfootballnewsfrance.com

Главный тренер «Анже» Жераль Батикль после матча Лиги 1 с ПСЖ (1:2) посетовал на судейство.

Специалиста цитирует ресурс RMC:

Я не хочу плакаться, хочу просто объяснить, каково быть в такой ситуации. Я поддерживаю ВАР, потому что он исправляет 70-80% ошибок, но плохо, когда ты попадаешь в эти 20%».