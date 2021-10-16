Бернат сыграл за ПСЖ впервые за 13 месяцев
Батикль: «Я ощущаю гнев и недоумение»
Тренер «Анже» посетовал на судейство в матче с ПСЖ
16 октября 08:25
Жераль Батикль / фото - getfootballnewsfrance.com
Главный тренер «Анже» Жераль Батикль после матча Лиги 1 с ПСЖ (1:2) посетовал на судейство.
Специалиста цитирует ресурс RMC:
«Я ощущаю гнев и недоумение. Я не в духе, поскольку говорил своей семье, что никогда не буду жаловаться на судейские решения. Но сегодня обстоятельства оказались сильнее меня.
Я не хочу плакаться, хочу просто объяснить, каково быть в такой ситуации. Я поддерживаю ВАР, потому что он исправляет 70-80% ошибок, но плохо, когда ты попадаешь в эти 20%».
Защитник Хуан Бернат сыграл за ПСЖ впервые за 13 месяцев.
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