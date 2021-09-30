«Бавария» без проблем разнесла «Динамо» в Мюнхене

Команда Луческу ничего не сумела противопоставить немецкой машине

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В матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Бавария» принимала киевское «Динамо».

С первых секунд команда Нагельсманна начала давить киевлян и зажимать их у своей штрафной. И это дало результат – уже на 11-й минуте Роберт Левандовски открыл счет с пенальти.

В середине первого тайма поляк оформил дубль – защитники «Динамо» снова остались позади и нападающий пробил Бущана.

«Бавария» доминировала на протяжении всего матча, а «Динамо» 90% игрового времени пребывало на своей половине поля, и без мяча. В середине второго тайма «Бавария» довела счет до разгромного – на этот раз разорвал защиту киевлян Серж Гнабри. А через несколько минут четвертый мяч в ворота киевлян отправил Лерой Сане.

А на 87-й минуте счет до совсем неприличного довел Чупо-Мотинг.

«Динамо» разгромно уступает «Баварии», но остается на 3-м месте в турнирной таблице своей группы, имея 1 очко. У «Барселоны» осталось 0 баллов после 2-х туров.

Лига чемпионов, 2-й тур

«Бавария» – «Динамо» 5:0

Голы: Левандовски, 11, пен, 27, Гнабри, 67, Сане, 73, Чупо-Мотинг, 87

«Бавария»: Нойер, Зюле, Эрнандес, Упамекано, Дэвис (Павар, 69), Горетцка, Киммих, Мюллер, Левандовски (Шупо-Мотинг, ), Гнабри (Мусиала, 69), Сане.

«Динамо»: Бущан, Тымчик (Кендзера, 46), Шабанов, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Андриевский, де Пена, Цыганков (Караваев, 70), Шапаренко (Шепелев, 46), Гармаш (Супряга, 70).

Предупреждение: Тымчик (37).