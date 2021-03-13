«Бавария» без проблем справилась с «Вердером»

Фото: Twitter Баварии

В 25-м туре чемпионата Германии «Бавария» на выезде легко переиграла «Вердер».

В первом тайме за мюнхенскую команду отличились Горетцка и Гнабри, а во втором тайме счет до разгромного довел Левандовски. Гол престижа в концовке от «Вердера» ситуации на поле не изменил.

«Бавария» без проблем добывает очередные 3 очка.

Бундеслига, 25-й тур

«Вердер» – «Бавария» 1:3

Голы: Фюллькруг, 85 – Горетцка, 22, Гнабри, 35, Левандовски, 67

«Вердер»: Павленка, Гебре Селассие (Агу, 63), Мойсандер, Топрак, Гросс, Аугустинссон (Динкчи, 89), Мевальд (Велькович, 76), Рашица, Эггештайн (Фюллькруг, 63), Шмид (Битенкур, 64), Сарджент.

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Люка Эрнандес, Дэвис (Сарр, 84), Горетцка, Киммих (Рока, 79), Мюллер, Левандовски (Шупо-Мотинг, 79), Гнабри (Сане, 79), Коман (Мусиала, 79).

Предупреждение: Сарджент (70).

Турнирная таблица Бундеслиги.