«Бавария» близка к подписанию защитника «Гладбаха» бесплатно

Гинтер ранее играл за «Дортмунд»

Фото: AFP

Защитник «Гладбаха» Матиас Гинтер близок к переходу в «Баварию».

Стороны достигли соглашения о четырехлетнем контракте, сообщает Sky Germany. Переговоры находятся в финальной стадии.

Его соглашение с «Боруссией» завершается в конце сезона. Новый контракт с клубом он подписывать не собирается.

У 28-летнего Гинтера был вариант с «Интером», но договориться о контракте с итальянцами не вышло.

На счету защитника 20 матчей в нынешнем сезоне. Ранее он играл за «Дортмунд».