Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняСообразить на четверых. Сегодня станет известно, подерется ли Усик с Фьюри
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Бавария» близка к подписанию защитника «Гладбаха» бесплатно

Гинтер ранее играл за «Дортмунд»
Футбол Бундеслига (Германия)
11:37
«Бавария» близка к подписанию защитника «Гладбаха» бесплатно
Фото: AFP

Защитник «Гладбаха» Матиас Гинтер близок к переходу в «Баварию».

Стороны достигли соглашения о четырехлетнем контракте, сообщает Sky Germany. Переговоры находятся в финальной стадии.

Его соглашение с «Боруссией» завершается в конце сезона. Новый контракт с клубом он подписывать не собирается.

У 28-летнего Гинтера был вариант с «Интером», но договориться о контракте с итальянцами не вышло.

На счету защитника 20 матчей в нынешнем сезоне. Ранее он играл за «Дортмунд».

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Бавария Боруссия Менхенгладбах

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Еще один лидер обороны «Баварии» уйдет из клуба свободным агентом
Еще один лидер обороны «Баварии» уйдет из клуба свободным агентом
Футбол Бундеслига (Германия)
24 января 18:14
Мюллер: «Наконец-то мы смогли провести матч без гола Левандовски»
Мюллер: «Наконец-то мы смогли провести матч без гола Левандовски»
Футбол Бундеслига (Германия)
24 января 09:30
«Бавария» разгромила «Герту» даже без голов Левандовски
«Бавария» разгромила «Герту» даже без голов Левандовски
Футбол Бундеслига (Германия)
23 января 21:04
«Ганновер» устроил Game Over «Боруссии». Команда из Второй Бундеслиги прошла дальше
«Ганновер» устроил Game Over «Боруссии». Команда из Второй Бундеслиги прошла дальше
Футбол В Европе
19 января 21:39
Левандовски покинет «Баварию» летом
Левандовски покинет «Баварию» летом
Футбол Бундеслига (Германия)
19 января 19:00
Левандовски: «Смогу ли я играть с Холандом в одной команде? Нам нужно потренироваться неделю или две»
Левандовски: «Смогу ли я играть с Холандом в одной команде? Нам нужно потренироваться неделю или две»
Футбол Бундеслига (Германия)
19 января 13:43

Новости: Футбол

«Интер» подпишет игрока «Аталанты» за 30 миллионов евро
«Интер» подпишет игрока «Аталанты» за 30 миллионов евро
Серия А (Италия)
14:45
«Металлист» впервые на сборах в Турции не смог одержать победу в матче
«Металлист» впервые на сборах в Турции не смог одержать победу в матче
Первая лига
14:37
Экс-игрок сборной Польши – о Шевченко: «Услышав такие суммы и глядя на его тренерские достижения, я бы искал поляка»
Экс-игрок сборной Польши – о Шевченко: «Услышав такие суммы и глядя на его тренерские достижения, я бы искал поляка»
В Европе
14:23
Маркевич: «Каждый должен знать, где друг, а кто – враг. О каком братании с россиянами может идти речь»
Маркевич: «Каждый должен знать, где друг, а кто – враг. О каком братании с россиянами может идти речь»
Пекин-2022
14:19
Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Франции Матюиди покинет МЛС
Экс-игрок «Ювентуса» и сборной Франции Матюиди покинет МЛС
В мире
13:50
Неймар подтвердил, что летом вел переговоры о возвращении в «Барселону»
Неймар подтвердил, что летом вел переговоры о возвращении в «Барселону»
Лига 1 (Франция)
13:48
«Интер» подпишет форварда «Дженоа» Кайседо
«Интер» подпишет форварда «Дженоа» Кайседо
Серия А (Италия)
13:27
Федецкий рассказал, обсуждается ли тема вызова игроков РПЛ в сборную Украины
Федецкий рассказал, обсуждается ли тема вызова игроков РПЛ в сборную Украины
Сборная Украины
13:23
«Колос» отдал в аренду Нгамба в Финляндию
«Колос» отдал в аренду Нгамба в Финляндию
Украинская Премьер-лига
13:11
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
3
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
3
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Боб Арум верит, что боксер, избивший украинца, станет чемпионом мира
Бокс Профессиональный бокс
22 января 19:59
1
Все новости