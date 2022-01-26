Евролига. «Реал» дома уничтожил УНИКС, «Бавария» на выезде переиграла АСВЕЛ
«Бавария» близка к подписанию защитника «Гладбаха» бесплатно
Гинтер ранее играл за «Дортмунд»
11:37
Фото: AFP
Защитник «Гладбаха» Матиас Гинтер близок к переходу в «Баварию».
Стороны достигли соглашения о четырехлетнем контракте, сообщает Sky Germany. Переговоры находятся в финальной стадии.
Его соглашение с «Боруссией» завершается в конце сезона. Новый контракт с клубом он подписывать не собирается.
У 28-летнего Гинтера был вариант с «Интером», но договориться о контракте с итальянцами не вышло.
На счету защитника 20 матчей в нынешнем сезоне. Ранее он играл за «Дортмунд».
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