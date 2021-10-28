«Бавария», что с тобой? Мюнхенская команда сгорела 0:5 и с позором вылетела из Кубка Германии
В матче 1/16 финала Кубка Германии гладбахская «Боруссия» принимала «Баварию».
Сенсационный штурм ворот мюнхенской команды случился уже в первые минуты – к 21-й хозяева поля вели 3:0, отличились Коне и дважды Бенсебайни.
В начале второго тайма «Боруссия» забила еще дважды – дубль на счету Эмболо.
«Бавария» вряд ли была готова к такому разгрому. Деморализованный коллектив Нагельсманна не сумел забить в ворота соперника даже мяча престижа.
«Бавария» вылетает из Кубка Германии.
Кубок Германии, 1/16 финала
«Боруссия» (М) – «Бавария» 5:0
Голы: Коне, 2, Бенсебайни, 15, 21, пен, Эмболо, 51, 57
«Боруссия» (М): Зоммер, Бенсебайни, Гинтер, Эльведи, Скалли (Херрманн, 69), Штиндль (Плеа, 69), Закария, Хофманн (Нойхаус, 73), Коне, Байер (Нетц, 53), Эмболо (Тюрам, 73).
«Бавария»: Нойер, Эрнандес, Упамекано (Зюле, 55), Дэвис (Коман, 55), Павар, Киммих, Горетцка (Толиссо, 64), Мюллер, Сане, Левандовски, Гнабри (Станишич, 67).
Предупреждения: Упамекано (46), Закария (79).
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