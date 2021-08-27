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«Бавария» готова подписать защитника гладбахской «Боруссии» и сборной Германии

Стороны уже вступили в переговоры относительно трансфера игрока
Футбол Бундеслига (Германия)
13:23
«Бавария» готова подписать защитника гладбахской «Боруссии» и сборной Германии
Маттиас Гинтер / Фото - talksport.com
«Бавария» намерен провернуть трансфер защитника менхенгладбахской «Боруссии» Маттиаса Гинтера.

Мюнхенский клуб уже ведет переговоры о переходе 27-летнего немца. Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.

В «Баварии» решили подписать игрока сборной Германии в летнее трансферное окно, но в случае, если организовать сделку до 31 августа не удастся, Гинтер перейдет в «Баварию» бесплатно летом 2022 года, когда истекает срок его контракта с «Боруссией».

Интерес к футболисту ранее проявляли «Реал» и «Барселона», но они хотели подписать Гинтера бесплатно следующим летом.

Напомним, накануне «Байер» на своем поле уверено победил «Борруссию» Менхенгладбах в матче 2-го тура Бундеслиги.
Владимир Кириченко
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