Нойер: «Бавария» не будет недооценивать «Динамо»
«Бавария» готова подписать защитника гладбахской «Боруссии» и сборной Германии
Стороны уже вступили в переговоры относительно трансфера игрока
13:23
Маттиас Гинтер / Фото - talksport.com«Бавария» намерен провернуть трансфер защитника менхенгладбахской «Боруссии» Маттиаса Гинтера.
Мюнхенский клуб уже ведет переговоры о переходе 27-летнего немца. Об этом сообщает Sky Sport Deutschland.
В «Баварии» решили подписать игрока сборной Германии в летнее трансферное окно, но в случае, если организовать сделку до 31 августа не удастся, Гинтер перейдет в «Баварию» бесплатно летом 2022 года, когда истекает срок его контракта с «Боруссией».
Интерес к футболисту ранее проявляли «Реал» и «Барселона», но они хотели подписать Гинтера бесплатно следующим летом.
Напомним, накануне «Байер» на своем поле уверено победил «Борруссию» Менхенгладбах в матче 2-го тура Бундеслиги.
Комментарии 0