«Бавария» из-за COVID-19 понесла убытков на 150 млн евро

Фото: Бавария

Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, что клуб из-за пандемии коронавируса и последующих ограничений потерял 150 млн евро. Слова функционера приводит Bild.



У нас отличный состав. Конечно, спортивный директор Хасан Салихамиджич следит за происходящим на рынке, и если там появится вариант, устраивающий клуб и вписывающийся в финансовые рамки, то мы постараемся им воспользоваться. Но острой необходимости в трансферах у нас нет».