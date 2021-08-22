«Бавария» едва не проиграла «Гладбаху» в первом матче при Нагельсманне
«Бавария» из-за COVID-19 понесла убытков на 150 млн евро
Но в клубе не собираются набирать долгов как «Барселона» и не будут тратить больше чем способны заработать
19:03
Фото: Бавария
Президент «Баварии» Герберт Хайнер рассказал, что клуб из-за пандемии коронавируса и последующих ограничений потерял 150 млн евро. Слова функционера приводит Bild.
«Как и остальные клубы, мы пострадали из-за пандемии COVID-19. Наши доходы упали на 150 миллионов евро, и «Баварии» сложно с этим справиться. Волноваться не стоит, но нам нужно думать о финансах и спортивных показателях в будущем.
У нас отличный состав. Конечно, спортивный директор Хасан Салихамиджич следит за происходящим на рынке, и если там появится вариант, устраивающий клуб и вписывающийся в финансовые рамки, то мы постараемся им воспользоваться. Но острой необходимости в трансферах у нас нет».
Напомним, ранее «Бавария» с новым главным тренером обыграла дортмундскую «Боруссию».
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