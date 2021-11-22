«Бавария» хочет переманить вундеркинда из «Барселоны» и готова платить ему в 4 раза больше

Педри переедет в чемпионат Германии?

Педри / Фото: Marca

Полузащитник «Барселоны» Педри может перейти в «Баварию», сообщает издание As.

По информации источника, немецкий гранд готов побить свой трансферный рекорд (80 миллионов евро за Люку Эрнандеса в 2019 году) ради приобретения 18-летнего Педри.

Кроме того, «Бавария» обещает Педри зарплату в 4 раза выше, чем он получает сейчас в «Барселоне».

«Бавария» намерена подписать Педри уже этой зимой, а если не удастся, то подождать до лета.

Напомним, Педри стал обладателем престижной премии «Golden Boy» в 2021 году.