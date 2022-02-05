«Бавария» лишь благодаря автоголу обыграла «Лейпциг» в матче с пятью забитыми мячами
В 21-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем поле переиграла «Лейпциг».
«Бавария» лидирует в турнирной таблице с отрывом в девять очков от «Боруссии». Однако дортмундцы свой матч тура проведут позже. «Лейпциг» остался вне зоны еврокубков.
Бундеслига, 21 тур
«Бавария» – «Лейпциг» 3:2
Голы: Мюллер, 12, Левандовски, 44, Гвардиол, 58 (автогол) – Андре Силва, 27, Нкунку, 53
«Бавария»: Нойер, Зюле, Эрнандес (Упамекано, 73), Павар, Гнабри, Толиссо (Мусиала, 63), Киммих, Мюллер (Забитцер, 84), Левандовски, Сане, Коман (Ньянзу, 85).
«Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле (Хенрихс, 72), Орбан, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Собослаи, 46), Лаймер (Айдара, 61), Нкунку, Ольмо (Форсберг, 60), Андре Силва (Поульсен, 80).
Предупреждения: Эрнандес – Лаймер, Нкунку, Хенрихс
Комментарии 0