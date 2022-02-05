Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 12
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (7 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Бернли - Уотфорд 0:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Монако - Лион 2:0 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Бавария - РБ Лейпциг 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Рома - Дженоа 0:0 Окончен
19:00 Интер - Милан 1:2 Окончен
21:45 Фиорентина - Лацио 0:3 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Мальорка - Кадис 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (12 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Реймс - Бордо -:- Запланирован
16:00 Ницца - Клермон -:- Запланирован
21:45 Лилль - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Боруссия Дортмунд - Байер -:- Запланирован
18:30 Вольфсбург - Гройтер Фюрт -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Аталанта - Кальяри -:- Запланирован
16:00 Сампдория - Сассуоло -:- Запланирован
16:00 Венеция - Наполи -:- Запланирован
21:45 Ювентус - Верона -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Валенсия - Реал Сосьедад -:- Запланирован
17:15 Барселона - Атлетико -:- Запланирован
22:00 Реал - Гранада -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Салернитана - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Эспаньол -:- Запланирован

«Бавария» лишь благодаря автоголу обыграла «Лейпциг» в матче с пятью забитыми мячами

Одно из взятий ворот не было засчитано
Футбол Бундеслига (Германия)
05 февраля 21:01
«Бавария» лишь благодаря автоголу обыграла «Лейпциг» в матче с пятью забитыми мячами
Фото - Бавария

В 21-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем поле переиграла «Лейпциг».

«Бавария» лидирует в турнирной таблице с отрывом в девять очков от «Боруссии». Однако дортмундцы свой матч тура проведут позже. «Лейпциг» остался вне зоны еврокубков.

Бундеслига, 21 тур

«Бавария» – «Лейпциг» 3:2

Голы: Мюллер, 12, Левандовски, 44, Гвардиол, 58 (автогол) – Андре Силва, 27, Нкунку, 53

«Бавария»: Нойер, Зюле, Эрнандес (Упамекано, 73), Павар, Гнабри, Толиссо (Мусиала, 63), Киммих, Мюллер (Забитцер, 84), Левандовски, Сане, Коман (Ньянзу, 85).

«Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле (Хенрихс, 72), Орбан, Клостерманн, Гвардиол, Анхелиньо, Кампль (Собослаи, 46), Лаймер (Айдара, 61), Нкунку, Ольмо (Форсберг, 60), Андре Силва (Поульсен, 80).

Предупреждения: Эрнандес – Лаймер, Нкунку, Хенрихс

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Бавария РБ Лейпциг

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Левандовски: «Бавария» – один из главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов»
Левандовски: «Бавария» – один из главных фаворитов на победу в Лиге чемпионов»
Футбол Лига чемпионов UEFA
04 февраля 10:46
Левандовски – о Холанде: «Если у него есть потенциал, то это не означает, что он станет звездой на многие годы»
Левандовски – о Холанде: «Если у него есть потенциал, то это не означает, что он станет звездой на многие годы»
Футбол Бундеслига (Германия)
03 февраля 22:26
Левандовски: «Приз лучшему игроку года от FIFA важнее, чем «Золотой мяч»
Левандовски: «Приз лучшему игроку года от FIFA важнее, чем «Золотой мяч»
Футбол В Европе
03 февраля 21:51
Гуллит: «Жаль, что Левандовски играет в эпоху Месси и Роналду. Его недостаточно ценят»
Гуллит: «Жаль, что Левандовски играет в эпоху Месси и Роналду. Его недостаточно ценят»
Футбол Бундеслига (Германия)
03 февраля 17:29
Мюллер: «В последнее время дела в немецком футболе идут не очень хорошо»
Мюллер: «В последнее время дела в немецком футболе идут не очень хорошо»
Футбол Бундеслига (Германия)
02 февраля 22:34
Тренер «Баварии»: «Выкрикиваю имена игроков во сне, это будит мою жену»
Тренер «Баварии»: «Выкрикиваю имена игроков во сне, это будит мою жену»
Футбол Бундеслига (Германия)
02 февраля 08:21

Новости: Футбол

Сенсационный «Сент-Жиллуа» дожал «Антеверпен» и оторвался уже на десять очков во главе таблицы
Сенсационный «Сент-Жиллуа» дожал «Антеверпен» и оторвался уже на десять очков во главе таблицы
В Европе
00:52
«Монако» уверенно переиграл «Лион» и вошел в топ-4 Лиги 1
«Монако» уверенно переиграл «Лион» и вошел в топ-4 Лиги 1
Лига 1 (Франция)
00:38
«Фиорентина» была разгромлена «Лацио» в первом матче без Влаховича
«Фиорентина» была разгромлена «Лацио» в первом матче без Влаховича
Серия А (Италия)
00:30
Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» выйти в 1/8 финала Кубка Англии
Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» выйти в 1/8 финала Кубка Англии
В Европе
00:10
Нереализованный пенальти помешал «Севильи» обыграть «Осасуну» и вплотную приблизиться к «Реалу»
Нереализованный пенальти помешал «Севильи» обыграть «Осасуну» и вплотную приблизиться к «Реалу»
Примерa (Испания)
05 февраля 23:59
Безумие. Сборная Буркина-Фасо растеряла преимущество в три мяча после 72-й минуты и лишилась медалей КАН
Безумие. Сборная Буркина-Фасо растеряла преимущество в три мяча после 72-й минуты и лишилась медалей КАН
В мире
05 февраля 23:18
Гусев назвал самую проблемную позицию в «Динамо»
Гусев назвал самую проблемную позицию в «Динамо»
Украинская Премьер-лига
05 февраля 23:03
«Фехервар» уступил «Дебрецену» в дебютном матче Шабанова
«Фехервар» уступил «Дебрецену» в дебютном матче Шабанова
Украинские легионеры
05 февраля 22:20
Забарный: «Когда болел коронавирусом, чувствовал себя плохо всего один день»
Забарный: «Когда болел коронавирусом, чувствовал себя плохо всего один день»
Украинская Премьер-лига
05 февраля 21:58
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
30 января 09:38
5
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
«Мы боксировали бесплатно против убийц». Околи рассказал, как изменился Джошуа после поражения от Усика
Бокс Профессиональный бокс
30 января 22:22
5
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
«Представьте, если это организуют». Не прошло и недели, а Фьюри начал жалеть о срыве боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
01 февраля 13:35
15
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Превью
Посмеялись над новостью о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь
Бокс Профессиональный бокс
30 января 20:02
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Российские СМИ жалуются, что украинская фигуристка не общается с ними
Olympics Пекин-2022
31 января 15:58
10
Все новости