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«Бавария» лишь минимально сумела победить «Фрайбург»

Левандовски снова забил
Футбол Бундеслига (Германия)
18:43
«Бавария» лишь минимально сумела победить «Фрайбург»
Фото: пресс-служба Баварии

В матче 11-го тура чемпионата Германии «Бавария» принимала «Фрайбург».

По 1-му мячу в каждом из таймов забила мюнхенская команда, отличились Горетцка и Левандовски.

«Фрайбург» сумел отквитать один мяч в компенсированное время, но этого не хватило, чтобы побороться за ничью.

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» уверенно лидирует.

Бундеслига, 11-й тур

«Бавария» – «Фрайбург» 2:1

Голы: Горетцка, 30, Левандовски, 75 – Хаберер, 90+2

«Бавария»: Нойер, Зюле, Эрнандес (Ньянзу, 84), Упамекано, Дэвис, Горетцка (Толиссо, 71), Киммих, Мюллер (Мусиала, 71), Левандовски, Коман (Гнабри, 66), Сане (Шупо-Мотинг, 84).

«Фрайбург»: Флеккен, Кюблер (Сильдийя, 80), Гульде (Демирович, 80), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 73), Грифо, Чжон Ву Ен (Шаде, 60), Хелер.

Петр Приходько
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