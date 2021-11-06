«Бавария» лишь минимально сумела победить «Фрайбург»
В матче 11-го тура чемпионата Германии «Бавария» принимала «Фрайбург».
По 1-му мячу в каждом из таймов забила мюнхенская команда, отличились Горетцка и Левандовски.
«Фрайбург» сумел отквитать один мяч в компенсированное время, но этого не хватило, чтобы побороться за ничью.
В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» уверенно лидирует.
Бундеслига, 11-й тур
«Бавария» – «Фрайбург» 2:1
Голы: Горетцка, 30, Левандовски, 75 – Хаберер, 90+2
«Бавария»: Нойер, Зюле, Эрнандес (Ньянзу, 84), Упамекано, Дэвис, Горетцка (Толиссо, 71), Киммих, Мюллер (Мусиала, 71), Левандовски, Коман (Гнабри, 66), Сане (Шупо-Мотинг, 84).
«Фрайбург»: Флеккен, Кюблер (Сильдийя, 80), Гульде (Демирович, 80), Линхарт, Шлоттербек, Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 73), Грифо, Чжон Ву Ен (Шаде, 60), Хелер.
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