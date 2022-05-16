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«Баварія» може провернути трансфер одноклубника Миколенка

Бразилець влітку готовий покинути АПЛ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
22:54
«Баварія» може провернути трансфер одноклубника Миколенка
Рішарлісон / Фото - caughtoffside
«Баварія» може підписати нападника «Евертона» Рішарлісона. Бразилець може стати заміною Роберту Левандовскі, який залишить мюнхенців наприкінці сезону. Про це повідомляє Sport1.

Керівництво «Баварії» зв'язувалося із представниками Рішарлісона. Сам 25-річний футболіст прагне змінити влітку клубну прописку.

У поточному сезоні в активі Рішарлісона 10 голів та 5 результативних передач у 32 матчах у всіх турнірах. Трансферна вартість оцінюється у 50 мільйонів євро, контракт розрахований до літа 2024 року.

А тим часом Бундесліга на своєму офіційному аккаунті в Twitter назвала найкращого футболіста за підсумками сезону-2021/22. Нагорода дісталася хавбеку «РБ Лейпциг» Крістоферу Нкунку.
Владимир Кириченко
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Ришарлисон Эвертон Бавария

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