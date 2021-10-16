Нагельсманн: «Левандовски должен получить «Золотой мяч»
«Бавария» может продать Левандовски в «Манчестер Сити»
Поляк раздумывает на своим будущим
16 октября 10:28
Фото: Sport1
«Бавария» может расстаться с нападающим Робертом Левандовски.
Поляк хочет продлить контракт с клубом, но пока не получил предложения. В клубе раздумывают над будущим игрока.
Его соглашение рассчитано до 2023 года и мюнхенцы не уверены, что 33-летний игрок продолжит играть на высоком уровне еще несколько лет, сообщает Sky Germany.
В его переходе заинтересован «Манчестер Сити». Если Роберт не получит предложение о продлении соглашения, то будет готов уйти.
На его место «Бавария» может купить Эрлинга Холанда.
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