Стало известно почему «Бавария» не продлила контракт с Зюле
«Бавария» намерена подписать защитника «Интера» на замену Зюле
Мюнхенцы находятся в поисках центрального защитника
13:46
Алессандро Бастони / Фото - calciotoday.itМюнхенская «Бавария» останется без центрального защитника Никласа Зюле по окончанию сезона-2021/22. Стороны не смогли договориться о новом соглашении, в связи с чем футболист решил подписать контракт с дортмундской «Боруссии».
Действующий чемпион Бундеслиги уже начал подыскивать замену Зюле и сосредоточился на Серии А. Об этом сообщает Calciomercato.
На радары мюнхенцев попал защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони. Его стоимость оценивается в 60 миллионов евро. Текущее соглашение 22-летнего игрока с «нерадзурри» рассчитан до середины 2024 года.
В сезоне-2021/22 Бастони забил гол и сделал три ассиста в 21 матче Серии А.
Ранее стало известно, что Зюле мог подписать контракт с клубом АПЛ.
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