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«Бавария» нашла в «Челси» замену для Левандовски

Польский бомбардир может покинуть немецкий гранд
Футбол Бундеслига (Германия)
9 сентября 19:39
«Бавария» нашла в «Челси» замену для Левандовски
Тимо Вернер (по центру) / Фото - Getty Images

Нападающий Роберт Левандовски близок к уходу из «Баварии». Об этом сообщает Sport1.

По информации источника, поляк может покинуть команду по окончании сезона и уже ищет варианты продолжения карьеры. Мюнхенцы же рассматривают форварда «Челси» Тимо Вернера в качестве потенциальной замены.

Немец уже работал под руководством нынешнего главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна. Специалист и футболист пересекались в «Лейпциге».

Левандовски провел в футболке мюнхенцев 333 матча во всех турнирах. В них ему удалось отличиться 301 голом и 65 результативными передачами.

Ранее управляющий директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф сообщил, что «Бавария» не контактировала с клубом по поводу трансфера одного из лидеров команды.

Сергей Стаднюк
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Теги

Бавария Тимо Вернер Роберт Левандовски Челси трансферы

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