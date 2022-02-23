Бывший игрок «Баварии»: «Я в сексе как Эрлинг Холанд»
«Бавария» нацелилась на таланта «Аякса» летом
Мюнхенцы хотят опередить другие клубы
09:31
Фото: AFP
«Бавария» намерена летом подписать полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха.
Мюнхенский клуб начал контактировать с игроком и его окружением, сообщает Sport1.de. За него готовы заплатить около 30 миллионов евро.
«Аякс» считает Гравенберха одним из лидеров команды. Переговоры ожидаются непростыми.
За ним также следят «Манчестер Юнайтед» и «Реал». «Бавария» надеется опередить другие клубы.
Зимой Райан отказался от трансфера так как хотел доиграть сезон в «Аяксе».
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