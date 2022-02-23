«Бавария» нацелилась на таланта «Аякса» летом

Мюнхенцы хотят опередить другие клубы

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«Бавария» намерена летом подписать полузащитника «Аякса» Райана Гравенберха.

Мюнхенский клуб начал контактировать с игроком и его окружением, сообщает Sport1.de. За него готовы заплатить около 30 миллионов евро.

«Аякс» считает Гравенберха одним из лидеров команды. Переговоры ожидаются непростыми.

За ним также следят «Манчестер Юнайтед» и «Реал». «Бавария» надеется опередить другие клубы.

Зимой Райан отказался от трансфера так как хотел доиграть сезон в «Аяксе».