«Бавария» не может себе позволить подписание Месси

Спортивный директор мюнхенцев считает, что необходимые для сделки суммы запредельны для клуба

Лионель Месси / Фото - Getty Images

«Бавария» не вступала в переговоры по поводу подписания контракта с нападающим Лионелем Месси. Об этом сообщает твиттер «Bayern & Germany», ссылаясь на слова спортивного директора мюнхенцев Хасана Салихамиджича.

Член руководства клуба отметил, что «ротен» не могут себе позволить переход аргентинца. Возможные суммы сделки названы запредельными.

Месси выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 годы. За это время он провел в футболке каталонцев 778 матчей. В них ему удалось отличиться 672 голами и 305 результативными передачами.

5 августа «сине-гранатовые» объявили о невозможности подписания нового контракта с аргентинцем. Главным претендентом на нападающего называют ПСЖ.