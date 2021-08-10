Рибери намерен играть в футбол до 40 лет
«Бавария» не намерена вновь подписывать Рибери
Французский ветеран ныне тренируется с мюнхенским клубом
18:15
Франк Рибери / Фото - marcaПредседатель правления «Баварии» Оливер Кан прокомментировал слухи о том, что ряды команды может вновь пополнить французский хавбек Франк Рибери.
38-летний экс-игрок сборной Франции этим летом на правах свободного агента покинул «Фиорентину» и сейчас тренируется вместе с мюнхенской командой. Однако, судя по всему, «Бавария» не намерена подписывать контракт с футболистом.
Цитирует Кана Goal.
«Мы не думаем о подписании Франка Рибери».
Ранее сообщалось, что Рибери не намерен завершать карьеру футболиста этим летом, и готов играть до 40 лет.
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