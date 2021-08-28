«Бавария» не оставила шансов «Герте», забив пять мячей

Левандовски оформил хет-трик

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«Бавария» в матче 3 тура Бундеслиги дома разгромила «Герту».

Мюнхенцы еще в первом тайме обеспечили себе комфортный задел, забив дважды, усилиями Мюллера и Левандовски.

Во втором тайме Томас еще и отметился голевой передачей на Мусиалу. Также забил второй мяч в матче Левандовски, оформив дубль, а к концу встречи оформил хет-трик. Забить гол престижа «Герте» не удалось.

«Бавария» выиграла второй матч подряд.

Бундеслига. 3-й тур:

«Бавария» – «Герта» 5:0

Голы: Мюллер, 6, Левандовски, 35, 70, 84 Мусиала, 49

«Бавария»: Нойер, Станишич (Сарр, 81), Зюле, Упамекано (Ньянзу, 46), Дэвис, Горетцка, Киммих, Мусиала (Сане, 61), Мюллер (Шупо-Мотинг, 81), Левандовски, Гнабри (Коман, 67).

«Герта»: Шволов, Зефейк (Клюнтер, 61), Боята, Штарк, Миттельштедт, Тузар, Сердар, Аскасибар, Йоветич (Дилросун, 20), Зельке (Рихтер, 60), Лукебакио (Бельфодиль, 61).