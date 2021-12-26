«Бавария» не планирует покупать новых игроков этой зимой

В клубе считают, что команда достаточно укомплектована для выполнения ключевых задач

Фото: Bild

Мюнхенская «Бавария» не планирует покупку новых футболистов в зимнее трансферное окно, сообщает Sport Bild.

По информации источника, в клубе считают, что команда достаточно укомплектована для выполнения ключевых задач: победы в Бундеслиге и триумфа в Лиге чемпионов, что является главной задачей на сезон.

Источник также сообщает, что «Бавария» интересовалась игроком «Лидса» Рафиньей, но отложила его покупку на лето.

Напомним, «Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге, опережая на 9 очков дортмундскую «Боруссию», а в Лиге чемпионов в 1/8 финала команда Юлиана Нагельсманна сыграет с австрийским «Зальцбургом».