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«Бавария» не планирует покупать новых игроков этой зимой

В клубе считают, что команда достаточно укомплектована для выполнения ключевых задач
Футбол Бундеслига (Германия)
13:53
«Бавария» не планирует покупать новых игроков этой зимой
Фото: Bild

Мюнхенская «Бавария» не планирует покупку новых футболистов в зимнее трансферное окно, сообщает Sport Bild.

По информации источника, в клубе считают, что команда достаточно укомплектована для выполнения ключевых задач: победы в Бундеслиге и триумфа в Лиге чемпионов, что является главной задачей на сезон.

Источник также сообщает, что «Бавария» интересовалась игроком «Лидса» Рафиньей, но отложила его покупку на лето.

Напомним, «Бавария» уверенно лидирует в Бундеслиге, опережая на 9 очков дортмундскую «Боруссию», а в Лиге чемпионов в 1/8 финала команда Юлиана Нагельсманна сыграет с австрийским «Зальцбургом».

Петр Приходько
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Бавария

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