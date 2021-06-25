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«Бавария» отдаст Нюбеля в аренду в «Монако»
Немец будет арендован на два сезона
21:10
Фото: AFP
«Бавария» договорилась с «Монако» об аренде голкипера Александра Нюбеля.
Немец отправится во Францию на два года. Футболист вскоре отправится на медосмотр, сообщает Sport1.de.
Нюбель был недоволен ролью запасного в команде. Он перешел в «Баварию» прошлым летом из «Шальке» свободным агентом.
Правда, за весь сезон Нюбель отыграл лишь один матч. «Бавария» согласилась отпустить голкипера.
«Монако» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.
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