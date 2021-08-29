«Бавария» не оставила шансов «Герте», забив пять мячей
«Бавария» подпишет лидера «Лейпцига» за 16 миллионов евро
У австрийца остался год по контракту
14:43
Фото: AFP
Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер перейдет в «Баварию».
Клубы согласовали трансфер за 16 миллионов евро, сообщает Bild. Контракт будет подписан до 2026 года.
«Быки» не хотел отпускать своего лидера, но у него оставался год по контракту. «Бавария» смогла убедить обе стороны.
Забитцер выступал за «Лейпциг» еще со времен выступлений клуба во Второй Бундеслиги. Он провел в команде шесть лет.
Год назад Забитцера не продали в «Тоттенхэм» за 40 миллионов фунтов.
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