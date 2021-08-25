«Бавария» поиздевалась над соперником в Кубке Германии, забив 12 мячей

Шупо-Мотинг оформил покер

Фото - Бавария Мюнхен

В 1/32 финала Кубка Германии «Бавария» на выезде разгромила «Бремер».

Мюнхенцы не оставили шансов представителю одной из региональных лиг. Покер оформил Шупо-Мотинг, дублем отличился Мусиала.

Помогал и соперник – на счету Варма автогол. А после удаления Нобиле мюхенцы забили четыре мяча, доведя счет до двухзначного.

«Бавария» вышла в 1/16 финала и узнает своего следующего соперника после жеребьевки.

Кубок Германии, 1/32 финала

«Бремер» – «Бавария» 0:12

Голы: Шупо-Мотинг, 8, 28, 35, 82, Мусиала, 16, 48, Варм, 27, Тиллман, 47, Сане, 65, Кюизанс, 80, Сарр, 86, Толиссо, 88

«Бремер»: Зееманн (Бар, 70), Варм, Олатунджи (Ваки, 58), Нобиле, Кмиц (Вазнех, 58), Мушонг, Куркевич (Кункель, 70), Кайзер, Арнхольд, Диоп (Матар, 58), Гарсия.

«Бавария»: Ульрайх, Сарр, Куасси, Зюле (К. Ричардс, 46), Ричардс, Киммих (Кюизанс, 46), Толиссо, Мусиала (Гнабри, 61), Мюллер (Тиллман, 46), Сане (Бут, 68), Шупо-Мотинг.

Предупреждения: Куасси

Нобиле