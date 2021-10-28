В битве двух «Боруссий» победителем оказалась команда из Менхенгладбаха
«Бавария» потерпела самое крупное поражение за 43 года
А также самое крупное в истории клуба в Кубке Германии
09:58
Фото:Sky Sports
В матче 1/16 финала Кубка Германии «Бавария» унизительно проиграла дортмундской «Боруссии» (0:5).
Как сообщает Opta, это самое крупное поражение в истории мюнхенского клуба в рамка Кубка Германии.
Кроме того, это самое крупное поражение команды с 1978-го года. Тогда «Бавария» проиграла «Фортуне» со счетом 1:7.
Напомним, «Бавария» лидирует в своей группе Лиги чемпионов, а также в Бундеслиге.
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