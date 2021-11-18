«Бавария» предложит Рюдигеру зарплату в два раза больше, чем он получает в «Челси»

Контракт немца с клубом истекает следующим летом

Антонио Рюдигер / фото - Chelsea FC

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер до сих пор не продлил истекающий грядущим летом контракт с «синими».

За подписью немца уже охотятся несколько топ-клубов Европы, в том числе мюнхенская «Бавария», сообщает Bild.

«Красные» готовы предложить защитнику внушительную зарплату в размере 12-ти миллионов евро в год. «Аристократы» же платят Рюдигеру 6 миллионов.

Ранее сообщалось, что в обратном направлении в Лондон может последовать игрока центра обороны мюнхенцев Николас Зюле.

Помимо «Баварии», предметный интерес к игроку проявлял мадридский «Реал».

Напомним, чемпион мира в составе «Баварии» может оказаться в «Интере» или «Тоттенхэме».