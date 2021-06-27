«Бавария» прекратила попытки подписать игрока «Челси»

Англичанин остается в команде

Фото: BBC

«Бавария» не подпишет полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

Мюнхенцы оставили попытки подписать игрока. Клуб не сможет удовлетворить финансовые аппетиты 20-летнего футболиста, сообщает Bild.

«Бавария» даже не может предложить футболисту такую зарплату, которая у него сейчас в «Челси». В приоритете у мюнхенцев – продление своих игроков.

Примечательно, что «Челси» также не слишком рассчитывает на своего игрока.