Обидчиком сборной Украины интересуются «Реал» и «Бавария»
«Бавария» прекратила попытки подписать игрока «Челси»
Англичанин остается в команде
20:23
Фото: BBC
«Бавария» не подпишет полузащитника «Челси» Каллума Хадсона-Одои.
Мюнхенцы оставили попытки подписать игрока. Клуб не сможет удовлетворить финансовые аппетиты 20-летнего футболиста, сообщает Bild.
«Бавария» даже не может предложить футболисту такую зарплату, которая у него сейчас в «Челси». В приоритете у мюнхенцев – продление своих игроков.
Примечательно, что «Челси» также не слишком рассчитывает на своего игрока.
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