Рангник готов возглавить сборную Германии
«Бавария» пригласит Нагельсманна, если Флик уйдет в сборную Германии
Лев покинет свой пост летом
Фото: AFP
«Бавария» рассматривает приглашение тренера «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна летом.
Мюнхенцы ищут варианты, если Ханс-Дитер Флик сменит «Баварию» на сборную Германии. Он может стать приемником Йоахима Лева, который покинет сборную после Евро-2020, сообщает Bild.
Контракт Нагельсманна с «Лейпцигом» рассчитан еще на 1,5 года.
Также сборную Германии может возглавить Ральф Рангник.
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