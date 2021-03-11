«Бавария» пригласит Нагельсманна, если Флик уйдет в сборную Германии

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«Бавария» рассматривает приглашение тренера «Лейпцига» Юлиана Нагельсманна летом.

Мюнхенцы ищут варианты, если Ханс-Дитер Флик сменит «Баварию» на сборную Германии. Он может стать приемником Йоахима Лева, который покинет сборную после Евро-2020, сообщает Bild.

Контракт Нагельсманна с «Лейпцигом» рассчитан еще на 1,5 года.

Также сборную Германии может возглавить Ральф Рангник.