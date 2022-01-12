«Бавария» продлила контракт с Команом

Полузащитник подписал соглашение на 5 лет

Фото: AFP

«Бавария» через свой сайт объявила о продлении контракта с полузащитником Кингсли Команом.

Новое соглашение рассчитано до 2027-го года. предыдущее исткало в 2023-м году.

По новому контракту 25-летний игрок будет получать 17 миллионов евро в год.

За «Баварию» Коман играет с 2015-го года. За это время кроме внутренних титулов он также выиграл с мюнхенцами Лигу чемпионов, Суперкубок UEFA и клубный ЧМ.

В нынешнем сезоне француз забил пять мячей и сделал два ассита в 17 матчах.