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«Бавария» продлила контракт с Команом

Полузащитник подписал соглашение на 5 лет
Футбол Бундеслига (Германия)
15:15
«Бавария» продлила контракт с Команом
Фото: AFP

«Бавария» через свой сайт объявила о продлении контракта с полузащитником Кингсли Команом.

Новое соглашение рассчитано до 2027-го года. предыдущее исткало в 2023-м году.

По новому контракту 25-летний игрок будет получать 17 миллионов евро в год.

За «Баварию» Коман играет с 2015-го года. За это время кроме внутренних титулов он также выиграл с мюнхенцами Лигу чемпионов, Суперкубок UEFA и клубный ЧМ.

В нынешнем сезоне француз забил пять мячей и сделал два ассита в 17 матчах.

Андрей Усмонов
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Бавария Кингсли Коман

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