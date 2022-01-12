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«Бавария» продлила контракт с Команом
Полузащитник подписал соглашение на 5 лет
15:15
Фото: AFP
«Бавария» через свой сайт объявила о продлении контракта с полузащитником Кингсли Команом.
Новое соглашение рассчитано до 2027-го года. предыдущее исткало в 2023-м году.
По новому контракту 25-летний игрок будет получать 17 миллионов евро в год.
За «Баварию» Коман играет с 2015-го года. За это время кроме внутренних титулов он также выиграл с мюнхенцами Лигу чемпионов, Суперкубок UEFA и клубный ЧМ.
В нынешнем сезоне француз забил пять мячей и сделал два ассита в 17 матчах.
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