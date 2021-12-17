«Бавария» разгромила «Вольфсбург» и укрепила лидерство в Бундеслиге

Упамекано забил дебютный мяч за мюнхенцев

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В 17-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем поле разгромила «Вольфсбург».

Довольно быстро счет удалось открыть Мюллеру. Несмотря на дальнейшее владение инициативой, мюнхенцы не сумели удвоить преимущество до перерыва.

Во втором же тайме Упамекано забил свой дебютный мяч за клуб. А Сане и Левандовски довели дело до разгрома.

«Бавария» на девять очков оторвалась от дортмундской «Боруссии» в турнирной таблице. «Шмели» свой матч тура проведут позже.

Бундеслига, 17 тур

«Бавария» – «Вольфсбург» 4:0

Голы: Мюллер, 7, Упамекано, 57, Сане, 59, Левандовски, 87

«Бавария»: Нойер, Павар (Тилльман, 85), Эрнандес (Ньянзу, 80), Упамекано, Дэвис (Ричардс, 80), Рока (Забитцер, 75), Мусиала, Мюллер, Левандовски, Гнабри (Сарр, 80), Сане.

Кастельс, Брукс, Борнаув, Лакруа, Баку, Герхардт, Арнольд, Штеффен (Нмеча, 58), Вранкс (Мбабу, 87), Вегорст, Вальдшмидт (Гилавоги, 72).