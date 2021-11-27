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«Бавария» с большим трудом обыграла дома «Арминию»

Сане забил единственный мяч
Футбол Бундеслига (Германия)
21:23
«Бавария» с большим трудом обыграла дома «Арминию»
Фото: Bundesliga

«Бавария» в матче 13 тура Бундеслиги дома с трудом обыграла «Арминию».

Гости на этот матч выбрали тактику «автобуса». За всю встречу они ни разу не пробили в створ ворот соперника. Правда, и «Баварии» было не легко вскрыть защиту соперника.

«Арминия» держалась, но в одном эпизоде во втором тайме не выдержала. Сане все же удалось забить, как оказалось, единственный мяч в матче.

«Бавария» вернула себе лидерство в чемпионате.

Германия. 13-й тур:

«Бавария» – «Арминия» 1:0

Гол: Сане, 71

«Бавария»: Нойер, Павар, Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горетцка (Мусиала, 56), Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман, Сане (Гнабри, 71).

«Арминия»: Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Андраде (де Медина, 78), Притль, Шопф, Василиадис (Фернандеш, 78), Окугава, Виммер (Хак, 64), Клос (Ласм, 78).

Андрей Усмонов
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