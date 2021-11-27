«Бавария» с большим трудом обыграла дома «Арминию»
«Бавария» в матче 13 тура Бундеслиги дома с трудом обыграла «Арминию».
Гости на этот матч выбрали тактику «автобуса». За всю встречу они ни разу не пробили в створ ворот соперника. Правда, и «Баварии» было не легко вскрыть защиту соперника.
«Арминия» держалась, но в одном эпизоде во втором тайме не выдержала. Сане все же удалось забить, как оказалось, единственный мяч в матче.
«Бавария» вернула себе лидерство в чемпионате.
Германия. 13-й тур:
«Бавария» – «Арминия» 1:0
Гол: Сане, 71
«Бавария»: Нойер, Павар, Эрнандес, Упамекано, Дэвис, Горетцка (Мусиала, 56), Толиссо, Мюллер, Левандовски, Коман, Сане (Гнабри, 71).
«Арминия»: Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Андраде (де Медина, 78), Притль, Шопф, Василиадис (Фернандеш, 78), Окугава, Виммер (Хак, 64), Клос (Ласм, 78).