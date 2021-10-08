Луческу: «Я готов оспорить результат матча с «Баварией»
«Бавария» следит за игроком ПСВ
Форвард может заменить Комана
8 октября 11:10
Фото: PSV
«Бавария» следит за игроком ПСВ Коди Гакпо.
В голландце видят замену Кингсли Коману, который пока не продлил контракт с мюнхенцами. Он хочет значительное повышение зарплаты, на что не готовы в «Баварии».
Гакпо может заменить Комана, если того решать продать. 22-летний игрок провел 17 матчей за ПСВ в этом сезоне, забив пять мячей и сделав семь ассистов.
За игрока потребует не менее 30 миллионов евро.
Кроме Гапко «Баварии» интересен форвард «Аякса» Антони.
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