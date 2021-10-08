«Бавария» следит за игроком ПСВ

Форвард может заменить Комана

Фото: PSV

«Бавария» следит за игроком ПСВ Коди Гакпо.

В голландце видят замену Кингсли Коману, который пока не продлил контракт с мюнхенцами. Он хочет значительное повышение зарплаты, на что не готовы в «Баварии».

Гакпо может заменить Комана, если того решать продать. 22-летний игрок провел 17 матчей за ПСВ в этом сезоне, забив пять мячей и сделав семь ассистов.

За игрока потребует не менее 30 миллионов евро.

Кроме Гапко «Баварии» интересен форвард «Аякса» Антони.