Диалло может дебютировать за основную команду «Динамо» после международной паузы
«Бавария» связывалась с форвардом «Динамо»
Диалло разговаривал с представителями мюнхенцев
Фото: ФК Динамо
Нападающий «Динамо» U-19 Самба Диалло сообщил iTV Senegal, что контактировал с представителями «Баварии».
Мюнхенцы интересовались форвардом после матчей Юношеской лиги UEFA.
«После матча с «Баварией» в Юношеской лиге UEFA со мной связывались официальные лица немецкого клуба. Они были впечатлены, ведь им очень понравилось мое выступление».
Диалло недавно продлил контракт с «Динамо».
В команду он пришел летом.
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