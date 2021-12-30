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«Бавария» связывалась с форвардом «Динамо»

Диалло разговаривал с представителями мюнхенцев
Футбол Украинская Премьер-лига
11:12
«Бавария» связывалась с форвардом «Динамо»
Фото: ФК Динамо

Нападающий «Динамо» U-19 Самба Диалло сообщил iTV Senegal, что контактировал с представителями «Баварии».

Мюнхенцы интересовались форвардом после матчей Юношеской лиги UEFA.

«После матча с «Баварией» в Юношеской лиге UEFA со мной связывались официальные лица немецкого клуба. Они были впечатлены, ведь им очень понравилось мое выступление».

Диалло недавно продлил контракт с «Динамо».

В команду он пришел летом.

Андрей Усмонов
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Теги

Самба Диалло Динамо Киев Бавария

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