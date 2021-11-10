Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

«Бавария» сыграет с «Динамо» резервным составом? В мюнхенском клубе вспышка COVID-19

Матч между командами уже через две недели
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:21
«Бавария» сыграет с «Динамо» резервным составом? В мюнхенском клубе вспышка COVID-19
фото - FC Bayern

Сразу несколько игроков мюнхенской «Баварии» были помещены на карантин, сообщает издание Bild.

По информации источника, коронавирусная инфекция была обнаружена у защитника Николаса Зюле, когда тот находился в расположении сборной Германии. Вместе с ним на самоизоляцию отправили троих его одноклубников – Йозуа Киммиха, Сержа Гнабри и Джамала Мусиала.

К тому же, на карантине еще находится камерунский форвард «Баварии» Эрик-Шупо Мотинг.

Также COVID-19 был обнаружен в рядах второй команды мюнхенцев, из-за чего молодых игроков оттуда пока что не привлекают к тренировочному процессу.

Таким образом, в распоряжении Юлиана Нагельсманна на данный момент находиться всего лишь 4 полевых игрока.

В связи со вспышкой коронавируса, матчами сборных и тем, что «Бавария» досрочно оформила путевку в плей-офф ЛЧ, высока вероятность того, что в Киеве с «Динамо» будет играть далеко не основной состав мюнхенцев.

Игра состоится 23-го ноября на стадионе «НСК Олимпийский».

Напомним, игрок «Динамо» был признан лучшим футболистом УПЛ в октябре.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 1)

Теги

Динамо Киев Бавария

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Диалло: «Основа «Динамо» намного сильнее U19. Думаю, что готов играть в первой команде»
Диалло: «Основа «Динамо» намного сильнее U19. Думаю, что готов играть в первой команде»
Футбол Украинская Премьер-лига
9 ноября 23:06
Диалло назвал лучшего футболиста главной команды «Динамо»
Диалло назвал лучшего футболиста главной команды «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
9 ноября 16:13
Главный талант «Динамо» U19: «В Украине есть расисты и их хватает»
Главный талант «Динамо» U19: «В Украине есть расисты и их хватает»
Футбол Украинская Премьер-лига
9 ноября 15:49
Самба Диалло: «Я думаю, что уже готов работать с первой командой «Динамо»
Самба Диалло: «Я думаю, что уже готов работать с первой командой «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
9 ноября 14:38
Защитник «Динамо»: «Луческу сказал нам не вешать нос»
Защитник «Динамо»: «Луческу сказал нам не вешать нос»
Футбол Украинская Премьер-лига
9 ноября 10:58
Леоненко назвал главную проблему «Динамо» в матче с «Ворсклой»
Леоненко назвал главную проблему «Динамо» в матче с «Ворсклой»
Футбол Украинская Премьер-лига
9 ноября 10:13

Новости: Футбол

Две стороны Шевченко. Эксперт рассказал, как украинец будет строить свою команду в «Дженоа»
Две стороны Шевченко. Эксперт рассказал, как украинец будет строить свою команду в «Дженоа»
Серия А (Италия)
12:08
Как у легендарного Коллины. Стала известна зарплата нового куратора арбитража в Украине
Как у легендарного Коллины. Стала известна зарплата нового куратора арбитража в Украине
Украинская Премьер-лига
11:52
Карвахаль: «Желаю Хави удачи, но не в матчах против «Реала»
Карвахаль: «Желаю Хави удачи, но не в матчах против «Реала»
Примерa (Испания)
11:27
Что будет с матчем Украины? Босния и Герцеговина находится на пороге войны
Что будет с матчем Украины? Босния и Герцеговина находится на пороге войны
Сборная Украины
11:22
Федецкий считает, что Шевченко приведет в «Дженоа» своих бывших подопечных из сборной Украины
Федецкий считает, что Шевченко приведет в «Дженоа» своих бывших подопечных из сборной Украины
Серия А (Италия)
10:58
Самый титулованный футболист в истории в шаге от возвращения в Барселону»
Самый титулованный футболист в истории в шаге от возвращения в Барселону»
Примерa (Испания)
10:43
«Вест Хэм» Ярмоленко рассматривает подписание Симеоне-младшего
«Вест Хэм» Ярмоленко рассматривает подписание Симеоне-младшего
Премьер-Лига (Англия)
10:27
Марлос может покинуть «Шахтер» уже в январе
Марлос может покинуть «Шахтер» уже в январе
Украинская Премьер-лига
09:41
«Бавария» сыграет с «Динамо» резервным составом? В мюнхенском клубе вспышка COVID-19
«Бавария» сыграет с «Динамо» резервным составом? В мюнхенском клубе вспышка COVID-19
Лига чемпионов UEFA
09:21
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
5
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Усик не хочет повторять путь Виталия Кличко
Бокс Профессиональный бокс
7 ноября 17:39
5
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Тема дня
Будущая звезда украинского бокса. Он из одного района с Ломаченко и уже в 19 лет стал чемпионом мира
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 20:46
1
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Тема дня
19-летний Захареев выиграл чемпионат мира. Сделал то, что не удавалось ни Ломаченко, ни Усику, ни Кличко
Бокс Аматорский бокс
6 ноября 22:10
2
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
«В таком случае – мы можем подраться с ним снова». Лопес-старший назвал условие для реванша его сына с Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
6 ноября 14:43
8
Все новости