«Бавария» сыграет с «Динамо» резервным составом? В мюнхенском клубе вспышка COVID-19

Матч между командами уже через две недели

фото - FC Bayern

Сразу несколько игроков мюнхенской «Баварии» были помещены на карантин, сообщает издание Bild.

По информации источника, коронавирусная инфекция была обнаружена у защитника Николаса Зюле, когда тот находился в расположении сборной Германии. Вместе с ним на самоизоляцию отправили троих его одноклубников – Йозуа Киммиха, Сержа Гнабри и Джамала Мусиала.

К тому же, на карантине еще находится камерунский форвард «Баварии» Эрик-Шупо Мотинг.

Также COVID-19 был обнаружен в рядах второй команды мюнхенцев, из-за чего молодых игроков оттуда пока что не привлекают к тренировочному процессу.

Таким образом, в распоряжении Юлиана Нагельсманна на данный момент находиться всего лишь 4 полевых игрока.

В связи со вспышкой коронавируса, матчами сборных и тем, что «Бавария» досрочно оформила путевку в плей-офф ЛЧ, высока вероятность того, что в Киеве с «Динамо» будет играть далеко не основной состав мюнхенцев.

Игра состоится 23-го ноября на стадионе «НСК Олимпийский».

Напомним, игрок «Динамо» был признан лучшим футболистом УПЛ в октябре.