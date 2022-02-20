«Бавария» в третьем матче подряд пропустила первой, но Левандовски спас от позора с аутсайдером
В 23-м туре немецкой Бундеслиги «Бавария» дома разгромила «Гройтер Фюрт».
Первый тайм неожиданно остался за последней командой лиги. Хргота оформил гол «в раздевалку».
Но после перерыва за дело взялся Левандовски. Поляк оформил дубль, а Грисбек записал в свой пассив автогол. Добил соперника Шупо-Мотинг.
«Бавария» оторвалась от дортмундской «Боруссии» в турнирной таблице на девять очков. Однако конкурент свой матч проведет позже. «Гройтер» – аутсайдер.
Бундеслига, 23 тур
«Бавария» – «Гройтер Фюрт» 4:1
Голы: Левандовски, 46, 82, Грисбек, 61 (автогол), Шупо-Мотинг, 90+1 – Хргота, 42
«Бавария»: Ульрайх, Павар, Эрнандес (Зюле, 53), Упамекано, Ричардс (Шупо-Мотинг, 46), Забитцер (Рока, 86), Толиссо (Гнабри, 25), Киммих, Мюллер, Левандовски, Сане (Ваннер, 87).
«Гройтер»: Линде, Майерхефер, Виргевер, Грисбек, Иттер, Зегуин (Грин, 69), Тилльманн, Дудзяк (Нильсен, 22), Кристиансен, Левелинг (Бауэр, 62), Хргота (Пулулу, 69).Предупреждения: Бауэр – Левандовски, Киммих
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