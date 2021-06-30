«Бавария» прекратила попытки подписать игрока «Челси»
«Бавария» выставила огромный ценник на Комана
Полузащитник вряд ли покинет команду
18:50
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Баварии» Кинглси Коман вряд ли покинет команду летом.
Мюнхенский клуб будет готов начать переговоры с другими командами, если кто-то согласился заплатить не менее 90 миллионов евро, сообщает Bild.
«Бавария» не хочет отпускать своего лидера и надеется продлить с ним контракт. Впрочем, в переговорах между сторонами есть нюансы.
Контракт игрока с клубом рассчитан еще на два года. Им интересуются клубы АПЛ.
Комментарии 0