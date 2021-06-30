«Бавария» выставила огромный ценник на Комана

Полузащитник вряд ли покинет команду

Фото: Sky Sports

Полузащитник «Баварии» Кинглси Коман вряд ли покинет команду летом.

Мюнхенский клуб будет готов начать переговоры с другими командами, если кто-то согласился заплатить не менее 90 миллионов евро, сообщает Bild.

«Бавария» не хочет отпускать своего лидера и надеется продлить с ним контракт. Впрочем, в переговорах между сторонами есть нюансы.

Контракт игрока с клубом рассчитан еще на два года. Им интересуются клубы АПЛ.